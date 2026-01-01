Haberler

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Niğde'de aşırı soğuk hava nedeniyle eğitime Yarın ara verildi. Sıfırın altında 18 dereceye düşmesi beklenen hava sıcaklıkları, ulaşımda aksamalara yol açabilecek.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Aşırı don ve gizli buzlanma görüleceği, bunun da genel hayatı olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
