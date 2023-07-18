Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla denetim yapıldı

Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla yapılan denetimlerde, 729 kişi sorgulandı, 83 araç kontrol edildi, 38 kafe, kıraathane, 9 metruk bina, 22 park kontrol edildi. Yakalanan 4 kişi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, 2 kayıp yabancı uyruklu yakalandı ve 2 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.