Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla denetim yapıldı
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Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla yapılan denetimlerde, 729 kişi sorgulandı, 83 araç kontrol edildi, 38 kafe, kıraathane, 9 metruk bina, 22 park kontrol edildi. Yakalanan 4 kişi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, 2 kayıp yabancı uyruklu yakalandı ve 2 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.
Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla denetim yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 729 kişi sorgulandı, 83 araç kontrol edildi, 38 kafe, kıraathane, 9 metruk bina, 22 park kontrol edildi.
Yakalanan kimliksiz yabancı uyruklu 4 kişi, işlemlerinin ardından Niğde Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, kayıp olarak aranan 2 yabancı uyruklu yakalandı, 2 araç sürücüsüne 3 bin 958 lira para cezası uygulandı.