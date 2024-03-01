Niğde'de doğal gaz bağlantısı için onay verildi

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, Çamardı ve Ulukışla ilçeleri, Hacıabdullah ve Bozköy beldeleri ile merkez Kumluca ve Hamamlı mahallelerine doğal gaz bağlanmasına onay verdiğini bildirdi.

Uzkurt, yazılı açıklamasında, 2024 yılında Çamardı ve Ulukışla ilçeleri, Hacıabdullah ve Bozköy beldeleri ile merkez Kumluca ve Hamamlı mahallelerine doğal gaz bağlanmasına yönelik Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu'nun başvurusunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile onaylandığını belirtti.

İlçe, belde ve mahallelerin doğal gaza kavuşması için destek veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür eden Uzkurt, şunları kaydetti:

"Diğer beldelerin eksik kalan kısımlarına doğal gaz getirilmesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Ayrıca Çiftlik ilçemizin, Azatlı, Sazlıca, Divarlı, Bahçeli ve Kemerhisar beldelerimizin eksik kalan kısımlarının tamamlanarak tüm yerleşim yerlerinin bir an önce doğal gaza kavuşmasına yönelik karar alınmıştır. İlimize, ilçelerimize, beldelerimize ve mahallelerimize hayırlı olsun."