Niğde'de dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi
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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerin üst aramasında 2 bin 175 lira bulundu ve işlem yapıldı.
Niğde'de dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim yaptı.
Yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürülen 10 dilencinin üst aramasında bulunan 2 bin 175 liraya el konuldu.
Dilenciler hakkında işlem yapıldı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu tür çalışmaların dilencilik faaliyetlerinin azalmasını sağlayacağını belirterek, "Aynı zamanda, vatandaşların güvenlik endişelerini de ortadan kaldırarak, yaşam kalitesini artıracak. Zabıta Müdürlüğümüz, dilencilik faaliyetlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecek." ifadelerini kullandı.