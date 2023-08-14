Niğde'de dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerin üst aramasında 2 bin 175 lira bulundu ve işlem yapıldı.