Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Niğde'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü, 2 Çocuğu Yaralandı

Niğde'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü, 2 Çocuğu Yaralandı

Güncel Haberler

Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı. H.B. (43) idaresindeki 51 AZ 962 plakalı traktör, Bor ilçesi Kılavuz köyünde devrildi. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan çocukları B.B. ile İ.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

H.B. (43) idaresindeki 51 AZ 962 plakalı traktör, Bor ilçesi Kılavuz köyünde devrildi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan çocukları B.B. ile İ.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Niğde Bor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title