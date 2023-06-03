Niğde'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü, 2 Çocuğu Yaralandı
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Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı. H.B. (43) idaresindeki 51 AZ 962 plakalı traktör, Bor ilçesi Kılavuz köyünde devrildi. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan çocukları B.B. ile İ.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.
H.B. (43) idaresindeki 51 AZ 962 plakalı traktör, Bor ilçesi Kılavuz köyünde devrildi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan çocukları B.B. ile İ.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel