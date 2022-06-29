Niğde'de devrilen otomobildeki doktor ve sağlık çalışanı eşi yaralandı Niğde'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan doktor ve sağlık çalışanı eşi hastaneye kaldırıldı. Niğde'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan doktor ve sağlık çalışanı eşi hastaneye kaldırıldı. Nur Ş. idaresindeki 51 ACB 139 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Ali Ş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Ş'nin aynı hastanenin acil servisinde görevli doktor, eşinin de sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. AA / Abdullah Özkul - Güncel Kayseri Edikli Niğde Güncel Haberler

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