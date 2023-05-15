Üye Girişi
Haberi Paylaş
Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

???????M.K. idaresindeki 33 AE 555 plakalı otomobil, Niğde- Nevşehir kara yolu Ağcaşar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile G.K. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Seçim Sonuçları
Niğde Yerel Seçim Sonuçları 2019
Niğde Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Nevşehir Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title