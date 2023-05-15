Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
???????M.K. idaresindeki 33 AE 555 plakalı otomobil, Niğde- Nevşehir kara yolu Ağcaşar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile G.K. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel