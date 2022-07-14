Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu Afgan uyruklu 8 kişi yaralandı. Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu Afgan uyruklu 8 kişi yaralandı. Ali Abdullahi idaresindeki 51 MA 0625 plakalı kamyonet, Niğde- Kayseri karayolunda yol kenarına devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine çok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile aracın ön bölümünde oturan 2, kasasında yolculuk yapan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan bir keçi de telef oldu. İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı. AA / Abdullah Özkul - Güncel Kayseri Niğde Güncel Haberler

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