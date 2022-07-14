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Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu Afgan uyruklu 8 kişi yaralandı.

Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu Afgan uyruklu 8 kişi yaralandı.

Ali Abdullahi idaresindeki 51 MA 0625 plakalı kamyonet, Niğde- Kayseri karayolunda yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aracın ön bölümünde oturan 2, kasasında yolculuk yapan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan bir keçi de telef oldu.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

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