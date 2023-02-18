Niğde'de depremde zarar gören binalarda hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördüğü için boşaltılan binalarda hırsızlık yaparken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı. Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördüğü için boşaltılan binalarda hırsızlık yaparken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından tahliye edilen binalarda güvenlik önlemi alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliyi, giriş kapısı mühürlü binada hırsızlık yaptığı sırada çaldığı malzemelerle suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Niğde Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Niğde'de depremde zarar gören binalarda hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.