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Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek

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Niğde'de Halil Kitapçı Ortaokulu'nda 11 Mart'ta gerçekleştirilecek mangala turnuvasıyla öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, zeka oyunları hakkında farkındalık yaratma, rekabet, bakış açısı ve strateji geliştirmesi hedefleniyor. Etkinlik kapsamında birinci olan öğrencilere ödül verilecek.

Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirilecek.

Halil Kitapçı Ortaokulu'nda 11 Mart'ta düzenlenecek mangala turnuvasında, öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, zeka oyunları hakkında farkındalık yaratma, rekabet, bakış açısı ve strateji geliştirmesi hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında birinci olan öğrencilere ödül verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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