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Niğde'de çöp yığınında çıkan yangında otomobil ve apartman zarar gördü

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Niğde'de Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın önündeki çöp yığınında çıkan yangın, park halindeki otomobil ve apartmana zarar verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, apartmanın birinci ve ikinci katındaki dairelerde hasar oluştu.

Niğde'de çöp yığınında çıkan yangında bir otomobil ve apartman zarar gördü.

Efendibey Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın önünde bulunan küçük çöp yığını, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki otomobil ve apartmana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede apartmanda bulanan vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale gelirken, apartmanın birinci ve ikinci katındaki dairelerde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Niğde Haberler

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