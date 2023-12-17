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Niğde'de çöp yangınında 2 daire ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi

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Niğde'de bir binanın önündeki çöp birikintisinde çıkan yangın, alevlerin sıçramasıyla 2 daire ile 1 otomobilin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

NİĞDE'de bir binanın önündeki çöp birikintisinde çıkıp, alevlerin sıçramasıyla 2 daire ile 1 otomobilin de kullanılamaz duruma geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Efendibey Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın önündeki çöp birikintisinde, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 daire ile bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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