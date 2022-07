Niğde'de çobanlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 2'si kardeş 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisindeki silahlı kavgada hayatını kaybeden Erdoğan K, Murat K. ve Yılmaz C'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Erdoğan K. ve kardeşi Murat K'nin cenazeleri sabah vakti, Yılmaz C'nin cenazesi ise öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kavgada ağır yaralanan Murat C'nin ise Ankara'da bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Olay

Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde dün karşılaşan çobanlar Yılmaz C. ve Murat C. kardeşler ile Erdoğan K. ve Murat K. kardeşler, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmış, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etmişti. Kavgada Erdoğan K, Murat K. ve Yılmaz C. hayatını kaybetmiş, Murat C. ağır yaralanmıştı.