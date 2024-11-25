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Niğde'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Niğde'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı
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Niğde'nin Bor ilçesinde, iki kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silah ve bıçaklar ele geçirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde, 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TOKİ Mahallesi'nde R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş halde bulunmasının ardından olayla ilgili Bor Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Büro personeli ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, cinayet zanlıları S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yer gösterme işlemi sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma silah, 2 bıçak ve kelepçe, gömülü vaziyette ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan evli ve 3 çocuk babası R.Ö. (40) ile kız arkadaşı evli ve 4 çocuk annesi H.Y. (48), 22 Kasım'da, TOKİ Mahallesi'nde evde ölü bulunmuştu. Otopsi raporunda kadının önce darbedildiği ve boğulduğu, adamın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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