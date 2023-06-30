Niğde'de çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Niğde'de Kömürcü köyünde çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kavga sonucunda şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Merkeze bağlı Kömürcü köyünde N.Ş. (39) ile C.Ş. (39) ve F.Ş, (57) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, N.Ş, üzerindeki tabancayla C.Ş. ve F.Ş'ye ateş ederek kaçtı.
Yaralanan C.Ş, yakınları tarafından Çiftlik Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi, F.Ş. ise hastanede tedavi altına alındı.
Şüpheli N.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel