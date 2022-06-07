Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı - Haberler

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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı

Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı.

Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, yaralama, silahla tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve aralarında hükümlülerin de bulunduğu 86 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden haklarında 21 yıl 1 ay ile 3 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 55'i salıverildi.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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