Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı. Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, yaralama, silahla tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve aralarında hükümlülerin de bulunduğu 86 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden haklarında 21 yıl 1 ay ile 3 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 55'i salıverildi. AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.