Niğde'de yapılan çalışmalar sonucunda, yaralama, hakaret, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığı ihlali ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 189 şüpheli yakalandı. 18 zanlı tutuklandı ve 4 kişi ise arananlar listesinden yakalandı.

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 189 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16-30 Haziran arasında yaptığı çalışmada, yaralama, hakaret, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığı ihlali ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 189 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan haklarında yakalama emri bulunan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca ekipler, yaptığı uygulamalarda 1203 kişinin genel bilgi taramasını yaptı, aranan 4 kişiyi yakaladı.