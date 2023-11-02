Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 46 Aranan Şahsı Yakaladı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, devriye hizmetleri sırasında 46 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca 7 bin 892 şahsın GBT kaydı kontrol edildi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bekçiler aynı zamanda 1 hırsızlık şüphelisini de suçüstü yakaladı.

Mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çerçevesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, devriye hizmetleri sırasında 46 aranan şahsı yakaladı.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 01-31 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü devriye hizmetleri esnasında 7 bin 892 şahsın GBT kaydına bakıldı, 46 aranan şahıs yakalandı, 2 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirdi. devriye görevindeki bekçiler aynı zamanda 1 hırsızlık olayı şüphelisini de suçüstü yakaladı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Niğde genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE