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Niğde'de Bulunan İki Ceset Toprağa Verildi

Niğde'de Bulunan İki Ceset Toprağa Verildi
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Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde ölü bulunan R.Ö ve H.Y'nin cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından defnedildi. R.Ö'nün cenazesi öğle vakti, H.Y'nin cenazesi ise ikindi vakti toprağa verildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde cesedi bulunan biri kadın 2 kişi, toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan R.Ö'nün cenazesi Bor ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne getirildi.

R.Ö'nün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı evde ölü bulunan H.Y'nin cenazesi ise ikindi vakti aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Dün, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö ve kız arkadaşı H.Y, Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde ölü olarak bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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