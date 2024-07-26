Niğde'de Bitki Koruma Ürünleri Satışı Denetlendi

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerini denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi personeli, kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren 87 bitki koruma ürünleri bayisi ve toptancısını kontrol etti, satışa sunulan ürünleri ve zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatı denetledi.

Denetimde iş yerinin fiziki şartları ve alınan güvenlik tedbirlerinin mevzuata uygunluğu da gözden geçirildi.