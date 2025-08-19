Niğde'de Bireysel Silahlanmaya Operasyon: 4 Gözaltı

Niğde'nin Yelişgölcük ve Orhanlı beldelerinde, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında, yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurdukları belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tüfek, av bıçağı ve 61 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
