Niğde'de bir tırda 58 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı

Niğde'de yapılan operasyonda bir tırda 58 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Niğde'de bir tırda 58 kilo 450 gram esrar bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tıra operasyon düzenledi.

Dedektör köpeğinin kullanıldığı aramada, tırda 58 kilo 450 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.