Niğde'de Bir Tırda 39 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir tırda yapılan aramada 39 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir tırda yapılan aramada 39 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde bir tırda yapılan aramada, 39 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE