Niğde'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan çift tutuklandı - Haberler

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Niğde'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan çift tutuklandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan çift tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan çift tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan çift tutuklandı.

Yeni Mahalle Sultan Sokak'ta Savaş B'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan akrabası D.Ç. (39) ve kocası H.Ç'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Savaş B. dün sokakta tabancayla öldürülmüş, olayın ardından D.Ç. polise giderek teslim olmuştu. Polis ekiplerinin soruşturması sonucu D.Ç'nin kocası H.Ç. de gözaltına alınmıştı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

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