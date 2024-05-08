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Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde çıkan bıçaklı kavgada öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.

Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kız arkadaşının evinde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen E.Ö'nün cinayet şüphelileri T.A. ve G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

G.Ö. (40), arkadaşı T.A. ile dün Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan eski sevgilisi F.D'nin evine gitmiş, burada çıkan kavgada, F.D'nin evde bulunan erkek arkadaşı E.Ö. bıçakla yaralanmış, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Niğde Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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