Üye Girişi
Haberler

Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.F.T'nin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı ve 14 zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile uzman ekipler, merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde M.F.T'nin (22) ölü bulunmasıyla ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, M.F.T'nin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili olaya karıştıkları iddiasıyla 14 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

120 saatlik kamera görüntüsü incelendi

Niğde Valisi Cahit Çelik, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin 120 saatlik kamera görüntüsünü incelediğini belirtti.

Olay günü 9 şüphelinin Niğde merkezde yakalandığını, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 5 şüphelinin gerekli görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirildiğini aktaran Çelik, "Gözaltında bulunan 14 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilmiştir. Olayla ilgili titizlikle çalışan tüm emniyet güçlerimize teşekkür ederim. İlimiz genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

M.F.T, 9 Haziran Pazar günü İlhanlı Mahallesi 82. Sokak'ta yol kenarında ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Güvenlik Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title