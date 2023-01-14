Niğde'de bir kişi tartıştığı eltisini bıçakla yaraladı
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Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde bir kişi tartıştığı eltisini bıçakla yaraladı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde bir kişi tartıştığı eltisini bıçakla yaraladı.
G.H. ve S.H. arasında evde çıkan tartışmada G.H, mutfaktan aldığı bıçakla eltisi S.H'yi yaraladı.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.H, ambulansla kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri G.H'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel