Niğde'de bir kişi tartıştığı eltisini bıçakla yaraladı Güncel Haberler Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde bir kişi tartıştığı eltisini bıçakla yaraladı. Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde bir kişi tartıştığı eltisini bıçakla yaraladı. G.H. ve S.H. arasında evde çıkan tartışmada G.H, mutfaktan aldığı bıçakla eltisi S.H'yi yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.H, ambulansla kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri G.H'yi gözaltına aldı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Çiftlik Azatlı Niğde Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Niğde'de bir kişi tartıştığı eltisini bıçakla yaraladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.