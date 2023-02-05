Niğde'de bir kişi silahla amcasını yaraladı Güncel Haberler Niğde'de husumetli olduğu amcasını tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Niğde'de husumetli olduğu amcasını tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Sırali Mahallesi Melekgirmez Sokak'ta, aralarında husumet bulunan S.C. ile amcası B.C. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C'nin, tabanca ile ateş açarak amcasını yaraladığı iddia edildi. B.C, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.C, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Niğde Güncel Haberler

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