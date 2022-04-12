Niğde'de bir kamyonda 4,5 milyon dolu makaron ele geçirildi

ADANA (AA) - Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 4,5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Aracın kasasında 4,5 milyon dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.