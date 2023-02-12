Niğde'de bir dinlenme tesisine, fahiş fiyat uyguladığı gerekçesiyle ceza yazıldı Güncel Haberler Niğde Valiliğinden, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen bir dinlenme tesisine ceza yazıldığı bildirildi. Niğde Valiliğinden, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen bir dinlenme tesisine ceza yazıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, kentte faaliyet gösteren bir tesiste fahiş fiyat uygulandığı paylaşımı üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, bahse konu tesiste inceleme yaptığı ifade edilen açıklamada, iş yerine ilgili mevzuat hükümleri gereğince ceza uyguladığı aktarıldı. Kaynak: AA / Güncel Niğde Güncel Haberler

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