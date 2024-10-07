Niğde'de "Bir Asırlık Dostluk Türk-Japon İlişkileri" Paneli düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Bir Asırlık Dostluk Türk- Japon İlişkileri" konulu panel düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Devletinin iki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in ilanından yaklaşık bir yıl sonra, 6 Ağustos 1924'te dönemin Japonya hükümetinin Lozan Antlaşması'nı onaylaması ve bu antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin dostluk esasında başladığını belirten Uslu, 1925'te Japonya Devletinin Türkiye'de büyükelçilik açtığını anlattı.

Uslu, "Nitekim sonraki yıllarda da gerek uluslararası ilişkilerde gerekse ekonomi, kültür, toplumsal sorunlar gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler her daim dostane bir biçimde vuku bulmuştur. Dolayısıyla 'bir asırlık dostluk' olarak tanımladığımız bu ilişkilerin tesis edilmesinde emeği geçen her iki ülkenin devlet büyüklerine ne kadar minnettar olsak azdır." diye konuştu.

"Türklerden Japonya'ya duydukları tutkulu dostluğu pek çok defa dinledim"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da ülkesiyle Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin 1890'da meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni kazası, diplomatik ilişkilerin ise Japonya'nın da imzaladığı Lozan Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle başladığını belirtti.

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yıl dönümü olduğuna işaret eden Katsumata, şunları kaydetti:

"Kendi kültür ve geleneklerine bağlı kalarak başarılı bir şekilde modernleşmeyi sağlayabilmeleri bakımından ortak noktaları bulunan bu iki ülke, coğrafi uzaklıklarına rağmen birbirlerine karşı güçlü bir yakınlık duygusu beslemektedir. Ben de Türklerden Japonya'ya duydukları tutkulu dostluğu pek çok defa dinledim. Japonya'da da Türkiye'nin Japonya'ya dost bir ülke olduğu, iki ülkenin Ertuğrul Fırkateyni kazası gibi olaylarla dostluklarını pekiştirdikleri iyi biliniyor. 100. yıl dönümüne ulaştığımız bu yılda dostluk ilişkilerimizi geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için birbirimizi daha iyi tanımamız gerektiğine inanarak Japonya ve Türkiye'nin kültürlerini tanıtmak üzere her iki ülkede etkinlikler düzenledik. Japonya Büyükelçisi olarak bugün burada düzenlenen panelde Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacağınız için çok mutluyum."

Konuşmaların ardından panelistler, Türkiye-Japonya ilişkileriyle ilgili konuştu.