Niğde'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bozköy beldesi Yeni Kent Mahallesi'nde bir tarlada C.Ç, M.Ç. ile B.K. ve O.K. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K, bıçakla C.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.