Niğde'de Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı

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Niğde'de bir apartmanın zemin katındaki beyaz eşya deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

NİĞDE beyaz eşya deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kale Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda meydana geldi. Depodan yükselen dumanları fark eden çevre esnafı durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri beyaz eşya deposundaki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken depoda maddi hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ / NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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