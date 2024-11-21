Niğde'de Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı
Niğde'de kontrolünü kaybeden bir beton mikseri devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Niğde'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.K. (42) idaresindeki 51 ACV 478 plakalı beton mikseri, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki R.U. (28), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.