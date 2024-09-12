Niğde'de belediye başkanları ve muhtarlara yeni destekleme modeli anlatıldı

Niğde'de belediye başkanları ve muhtarlara üretimde yeni destekleme modeli anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş başkanlığında kurum binasında gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki belediye başkanları ve muhtarlara, Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel ve hayvansal üretimde yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baş, yeni destekleme modelleriyle Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımda yeni bir dönemin başlatıldığını belirtti.

Yeni bitkisel üretim desteklemelerinin ilk defa üretim döneminden önce açıklandığını ve 2025-2026-2027 üretim yıllarını kapsadığını, bu şekilde üreticilerin üretime karar vermeden önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bileceğini aktaran Baş, böylece çiftçilerin planlı üretime yönlendirileceğini bildirdi.

Baş, destekleme rakamlarının yıllık güncellenip fark ödemesinin yapılacağına işaret ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen 13 stratejik ürün ile 1 ürün grubunda planlı ve etkin destekleme yapılacak, ayni desteklemeler nakdi ödenmeye başlanacak ve üreticilerimizin maliyetlerini göz önüne alarak destekleme rakamları yıllık güncellenerek fark ödemesi yapılabilecek." ifadelerini kullandı.