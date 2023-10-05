Niğde'de Bekçilerden Başarılı Operasyon

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Eylül ayında gerçekleştirdikleri devriye faaliyetlerinde 6 bin 277 kişiye GBT sorgulaması yaparak 25 şüpheliyi yakaladı ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği'ne bağlı görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, çalışmalarını sürdürüyor.

Bekçilerin, Eylül ayında yürüttükleri devriye faaliyetlerinde 6 bin 277 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, aranan 25 şüpheliyi yakalandı, 3 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE