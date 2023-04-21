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Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi

Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Vekili Resul Özdemir, Öğretmenevi'ndeki programda, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Ramazan Bayramı Resul Özdemir Niğde Güncel Haberler

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