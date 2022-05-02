Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, öğretmenevinde düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.