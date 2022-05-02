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Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi

Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, öğretmenevinde düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Ramazan Bayramı, Yılmaz Şimşek, AK Parti, Niğde, Güncel, Haberler

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