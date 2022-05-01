Niğde'de bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi - Haberler

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Niğde'de bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

Niğde'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikte program düzenlendi.

Niğde'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikte program düzenlendi.

Niğde Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Ramazan Bayramı, Şehit, Niğde, dua, Güncel, Haberler

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