Üye Girişi
Haberler

Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda, 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi' tanıtıldı. Dernek Başkanı Ömer Demir, projenin şehit ailelerine ve gazilere manevi destek sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, projenin Karadeniz gezisi düzenleyeceğini ifade etti.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi" tanıtıldı.

Dernek Başkanı Ömer Demir, dernek binasında düzenlenen programda, bir şehit yakını olarak yönetim kurulu ile her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları projelerin şehitlerin emaneti ailelerine ve gazilere manevi desteğin göstergesi olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemiz kapsamında şehit ailelerimiz ve gazilerimizle Karadeniz gezisi düzenleyeceğiz. Projemizle şehit ailelerimiz ve gazilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi ve motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz. Dernek olarak dördüncü projemizi hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel

Güncel

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin bir ağır topu daha istifa etti

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı
Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi? Kimlik bilgileri çalındı mı, 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı? 13 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Eljif Elmas Galatasaray'a mı gidiyor? Hakim Ziyech sakatlandı mı? Hakim Ziyech kaç maç yok, ne zaman dönecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Eylül Nallıhan, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Erdem Atay kimdir? Erdem Atay kaç yaşında, nereli? Erdem Atay hayatı ve biyografisi! 13 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Yengeç burcu yorumu! 13 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamayacak mı?
title