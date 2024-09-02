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Niğde'de Barajda İnceleme: Vali Çelik Açıklama Yaptı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenlerinin bulunduğu barajda incelemelerde bulundu. Vali Çelik, göletlerin tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, olayın Adli Tıp tahkikatıyla kesinleşeceğini belirtti.

VALİ ÇELİK: İNCELEME SÜRÜYOR

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenlerinin bulunduğu barajda incelemelerde bulundu. Vali Çelik, önce küçük kızın ardından babasının ekipler tarafından sudan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını kaydetti. Yaz dönemlerinde vatandaşların serinlemek için suya girdiğini belirten Vali Çelik, "Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şuna dikkat etmek lazım. Bizde yüzeyden akan büyük bir akarsu yok. Göletlerimiz var. Maalesef göletlerimizin de dibinde genel balçık, çamur oluyor. Göletlere girdiğiniz zaman o balçık sizi çekebiliyor. Buna dikkat etmek lazım; bu tarz sulara girmemek lazım. Bu olayda da kız çocuğu düştü, baba da onu kurtarmaya mı çalıştı yoksa yüzmek mi istediler bunu bilemiyoruz. Adli Tıp tahkikatıyla bu kesinleşecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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