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Niğde'de Baraj Gölünde Baba ve Kızının Cansız Bedenleri Bulundu

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Niğde'nin Bor ilçesinde baraj gölünde Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde baraj gölünde Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenleri bulundu.

Bor ilçesi Bahçeli beldesinde sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, hayatını kaybettiklerini belirlediği 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu tespit etti. Baba ve kızının çıkarılması için bölgeye Aksaray'dan sevk edilen AFAD Arama Kurtarma Bot ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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