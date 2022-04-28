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Baraj gölü yakınında erkek cesedi bulundu

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de Akkaya Baraj Gölü yakınında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Niğde'de Akkaya Baraj Gölü yakınında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Akkaya Barajı Dolusavak mevkisinde hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde birinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, kurşun yarası bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ramazan Vezir, gazetecilere, hayvanlarını otlatırken bir kişinin yattığını görüp 112'yi aradığını söyledi.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

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