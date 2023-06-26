Niğde'de Baraj Borusu Patladı, Köyü Su Bastı

- Barajın ana borusu patladı, köyü su bastı

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesinde barajın ana borusunun patlamasıyla bir mahalleyi su bastı.

İlçeye bağlı Maden Mahallesi'nde bulunan Ören Gölet Barajı'nın ana borusu bilinmeyen bir nedenden patladı. Patlamanın ardından sızan su, barajın altında bulunan mahalleyi bastı. Mahalledeki sokaklar ve ve evler su altında kalırken, o anlar kameraya yansıdı.

Mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.