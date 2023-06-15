Niğde'de balon çalan hırsız kamerada

Niğde'de bir esnafın dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.