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Niğde'de balon çalan hırsız kamerada

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Niğde'de bir esnafın dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Niğde'de balon çalan hırsız kamerada

NİĞDE - Niğde'de bir esnafın dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı.

Bankalar Caddesi'nde bulunan mağazasında başlattığı kampanya için mağazayı balonlarla süsleyen esnafın balonlarını gece saatlerinde bir kişi alıp uzaklaştı. Sabah dükkana

gelen esnaf, balonların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameraları inceleyen esnaf, görüntüleri polise teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Niğde Güncel Haberler

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