Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Niğde'de "Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı" kapsamında rehber öğretmenler bilgilendirildi.

Niğde Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız, Valilik, Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 21. yüzyılda en büyük felaketin bağımlık olduğunu söyledi.

Bağımlığın gençlerin sadece sağlıklarını değil, hayatlarını da tehlikeye attığını belirten Yıldız, gençlerin eğitime katılımlarının düştüğü ve sosyal hayatta zorlandıklarını aktardı.

Yıldız, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının gençlerin özgürlüğünü kısıtladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Beden, ruh ve akıl sağlığı bir bütündür. Gençlerimizi de bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Bağımsız ve özgür olmanın tadını çıkarabileceklerini çocuklarımıza, gençlerimize anlatmalıyız. Yeşilay kulüplerimizi aktif ve bilimsel olarak hayata geçirmeliyiz. Yeşilay'ın okullarda her yıl düzenlediği sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yarışmaları, Yeşilay münazara, Yeşilay spor kulüpleri ve birçok alanda faaliyet yürüttüğünü sizinle paylaşmak istiyorum. Katılım konusunda bizzat ilgilenmenizi katkı sağlamanızı bekliyoruz."

Konuşmaların ardından bağımlıkla mücadele konusunda sunum yapıldı.