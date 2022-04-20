Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi

NİĞDE (AA) - Niğde Valiliğince İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Ben Olsaydım" temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın kapanışında, özellikle de madde bağımlılığının global sorunlardan olduğunu söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde bağımlı sayısının giderek arttığına dikkati çeken Şimşek, Avrupa ülkelerine göre çok iyi durumda olsak da madde bağımlılığının gençleri, çocukları ve geleceği tehdit ettiğini vurguladı.

Bağımlılıkla mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memnuniyetle görüyoruz ki, uyuşturucuyla mücadele konusunda devletimiz ve hükümetimiz büyük adımlar atmıştır. Bu amaç doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız ve tüm kurumlarımız bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadele içerisine girmiştir. Aynı şekilde ilimizde de konuyla ilgili çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu noktada gerek uyuşturucunun arzı ve talebinin önlenmesi, gerekse toplumda farkındalık yaratılması adına önemli adımlar atılmış durumdadır.

Bir taraftan valiliğimiz koordinesinde hazırlanan eylem planları doğrultusunda toplumun bilgilendirilmesine yönelik aylık toplantılarımız devam ederken bir taraftan da güvenlik güçlerimiz uyuşturucunun satışı ve kullanımına karşı yoğun ve etkin bir mücadele içerisindedir."

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.