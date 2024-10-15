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Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi
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Niğde Valisi Cahit Çelik, bağımlılığın toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, gençleri hedef alan bağımlılık türlerinin geleceği tehdit ettiğini vurguladı. Yeşilay'ın farkındalık faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi.

Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, uyuşturucunun terörden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Bağımlılığın sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir yara olduğuna işaret eden Çelik, özellikle gençleri hedef alan bağımlılık türlerinin geleceği tehdit ettiğine dikkati çekti.

Bu süreçte Yeşilay'ın yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın yürüttüğü farkındalık faaliyetleri ve topluma sağladığı destekler, bu sorunun çözümüne büyük katkılar sağlamaktadır. Yeşilay'ın bu konudaki emeklerini yürekten destekliyor ve hepimizin aynı amaç doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceğine inanıyorum. Bağımlılıkla mücadelede en önemli adım, farkındalık yaratmak ve bu soruna karşı toplumsal duyarlılığı artırmaktır."

Niğde Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız da uyuşturucu bağımlılığının sadece kullananı değil, ailesini, çevresini de olumsuz etkilediğini aktardı.

Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Yıldız, "Jeopolitik konum ve genç nüfusumuzdaki yoğunluk ülkemizde uyuşturucu madde trafiğini de hareketlendirmekte. Ülkemiz ilgili her bakanlık, kuruluş ve sivil toplum kuruluşuyla uyuşturucu madde bağımlılığına karşı önleme, koruma, tedavi, rehabilitasyon ve emniyet alanında çok ciddi ve başarılı çalışmalar yapmakta, yapmaya da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bağımlıkla mücadele konusunda sunumun yapıldığı programa, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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