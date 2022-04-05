Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
 - Güncelleme:
Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, avukatlar katıldı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutladı.

Avukatlar ve bağlı oldukları baroların hukukun üstünlüğünün yerleşmesi, toplumda hukuk bilincinin gelişmesi, demokrasinin kurumsallaşması, insan haklarının korunması için çalıştığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu sebeple savunmaya ve temsilcisi olan avukatlık mesleğine verilen değer, o ulusun demokraside ulaştığı noktayı göstermesi açısından da son derece önemlidir. Avukatlar, hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan 'bağımsız yargı', yargının olmazsa olmaz koşulu olan 'savunma' ile anlam kazanır."

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Avukatlar Günü, Hukuk, Nisan, Niğde, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title