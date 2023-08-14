Niğde'de Av Tüfeği Kazası: Kardeş Hayatını Kaybetti

Niğde'de ağabeyinin elindeki av tüfeğinden çıkan fişeğin isabet ettiği 16 yaşındaki kardeş, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de, ağabeyinin elindeki av tüfeğinden çıkan fişeğin isabet ettiği16 yaşındaki kardeş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre Çiftlik ilçesi Bozköy beldesi Yeşilyurt Mahallesi Ağaçal Mevkisinde aracın içerisinde A.K.'nin elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan fişeğin isabet ettiği kardeşi R.K. (17) yaralandı. Ağır yaralanan R.K., kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ağabey A.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE